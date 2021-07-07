Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güvenlik Mahallesi'nde yaşayan A.Ç'nin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 12 kilo 300 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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