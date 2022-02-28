Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

28.02.2022 14:06
Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler T.K. ve M.B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Narkotik, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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