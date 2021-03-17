Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı

17.03.2021 21:03

Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "3.5 aydır devam eden titiz çalışma sonucu sabaha karşı 318 ekip, yaklaşık 2 bin 500 personel katılımıyla 200 uyuşturucu satıcısı şüpheliyi aldık" "Bu çalışma 3,3.5 aylık titiz bir çalışmadır.

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

"3.5 aydır devam eden titiz çalışma sonucu sabaha karşı 318 ekip, yaklaşık 2 bin 500 personel katılımıyla 200 uyuşturucu satıcısı şüpheliyi aldık"

"Bu çalışma 3,3.5 aylık titiz bir çalışmadır. Kuvvetli delillerle satıcılık yaptıklarını ispatlayabileceğimiz, elimizdeki ciddi delillerle adliyeye çıkartacağımız bir grup"

"Bu Türkiye'de son yıllarda yapılan en büyük operasyonlardan biridir, 200 gözaltı var"

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sabaha karşı Zeytin bölgesi başta olmak üzere Kepez ve Aksu ilçelerinde 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Bayrak' operasyonuyla ilgili olarak, "Sokak satıcılarına yönelik 200 şüpheli gözaltına alındı. Bu Türkiye'de son yıllarda yapılan en büyük operasyonlardan biridir" dedi.

Vali Yazıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, sabaha karşı gerçekleştirilen 'Mavi Bayrak' uyuşturucu operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Yazıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3.5 aydır devam eden titiz çalışması sonucu sabaha karşı 318 ekip, yaklaşık 2 bin 500 polisin katılımıyla 200 uyuşturucu satıcısı şüpheliyi yakaladıklarını kaydetti. Operasyonun devam ettiğini ve bu sayının artabileceğine dikkat çeken Vali Yazıcı, "200 şüpheli yakalanmış ve çok kısa süre içinde adliyeye çıkaracağız. Şunu vurgulamak istiyorum, bu çalışma 3,3.5 aylık titiz bir çalışmadır. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Kuvvetli delillerle satıcılık yaptıklarını ispatlayabileceğimiz, elimizdeki ciddi delillerle adliyeye çıkartacağımız bir gruptur. Turizmin başkentinde inşallah bundan sonra daha güvenli şekilde tüm misafirlerimizi ağırlayabileceğimizi söylemek isterim. Ağırlıklı olarak Zeytinköy olarak tabir edilen bölge başta olmak üzere Kepez'in, Aksu'nun bazı mahallelerinde de bu operasyonla kişiler alınmıştır" dedi.

"200 gözaltı var"

"Bu illetten toplumumuzu Antalyalı hemşerilerimizi kente gelecek olan yerli ve yabancı misafirleri koruman amacı içindeyiz" diyen Yazıcı, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak bunu belli oranda başardığımızı, bundan sonra da tüm dünyaya bu manada güven vererek yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bu operasyonu narkotik şube düzenlese de diğer şubelerin de katkısıyla 2 bin 500 civarındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Narkotik Daire Başkanlığı ülke genelindeki büyük organizasyonlara dahil oluyor. Bu Türkiye'de son yıllarda yapılan en büyük operasyonlardan biridir. 200 gözaltı var. Sayı biraz daha artabilir. Çok titiz bir çalışmadır. Adliyeye çıktıktan sonra da sonuçları görülecek, kuvvetli delillerimiz olduğu için önemli bir operasyonun olduğu belirli olacak" ifadelerini kullandı.

"Çoğunluğunu sokak satıcıları oluşturuyor"

200 şüphelinin adliye boyutundan sonra operasyonun büyüklüğünün ortaya çıkacağını dile getiren Yazıcı, "Birkaç gün içinde rakamlar ve miktar ortaya çıkacak. Kilo bazında çok büyük bir miktar söz konusu değil ama alınan kişilerin adli sonuçları yönünden operasyonun büyüklüğü ortaya çıkacak. Ağırlıklı olarak alınanların büyük çoğunluğunu sokak satıcıları oluşturuyor. Antalya'mızı hep birlikte ve daha güvenli hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka, Kepez ilçelerinde Baraj, Habipler, Aksu ilçesinde Atatürk ve Cihadiye mahallerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3,3.5 aylık süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik 318 ekip ve 2 bin 500 personelin katılımıyla çok sayıda adrese hava destekli 'Mavi Bayrak' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ilk aşamada 200 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, 4 tabanca, 10 tüfek, 2 bıçak, 186 adet fişek ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı

Mavi Bayrak, Uyuşturucu, Antalya, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu satıcılarına 'Mavi Bayrak' operasyonu: 200 gözaltı - Son Dakika


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