Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu ticaretine bir ayda 272 operasyon - Son Dakika

Antalya'da Haziran ayında uyuşturucu satan şahıslara yönelik toplamda 272 operasyon gerçekleştirildi, 300 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 38 şahıs tutuklandı. Aynı zamanda operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalarını sürdürdü.



Bu kapsamda internet üzerinden "beni bu illetten kurtarın" başlığı ile yayımlanan haberde, H.E. isimli şahsın madde bağımlısı olduğu ve Devlet büyüklerinden yardım talep ettiği tespit edildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı gün içinde H.E. ile irtibat kurarak, ekipler nezaretinde ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirildi ve tedavisine başlandı. Aynı zamanda H.E'nin ihtiyaç duyduğu sosyal yardımları alabileceği kurumlara başvurmasına yardımcı olunurken, bağımlılıktan kurtulma sürecinde psikolojik destek alabileceği uzman personelle görüşmesi sağlandı.



Zeytinköy'deki metruk bina yıkıldı



Diğer yandan güvenlik açısından büyük sakıncalar ortaya koyan metruk binaların yıkılması konusunda da çalışmalar yapıldı.



Antalya'da gerçekleştirilen Alan Denetimi Projesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinköy bölgesi olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanıldığı tespit edilen metruk bina da yıkıldı.



Aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik de çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Haziran ayında Zeytinköy başta olmak üzere, otogar, havalimanı, il giriş çıkışları, riskli görülen mahalle, sokak, park ve bahçelerde çalışmalar yapıldı. Toplamda 272 operasyon gerçekleştirildi, 300 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 38 şahıs tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda 31 kilo 540 gram esrar, 6.450 adet ecstasy hap, 834,85 gram eroin, 1 kilo 210,66 gram kokain, 768,99 gram metamfetamin, 693,68 gram ve 533 adet sentetik kannabinoid, 462 adet sentetik ecza, 9 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 34 adet Fişek, 2 adet tabanca, 43 adet fişek ve 16 bin 575 TL para ele geçirildi. - ANTALYA