Son dakika haberi | Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek havaya ateş eden şüpheli yakalandı
27.04.2021 23:11
Son dakika gündem haberi: Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek balkondan tüfekle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da uzaklaştırma kararı olduğu eşinin evine giderek balkondan tüfekle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir kişinin uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin evine giderek balkonundan havaya ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.
Ekipler, evde bulunan A.G'yi gözaltına aldı, tüfeği ele geçirdi.
Şüpheliye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle de 4 bin 50 lira ceza uygulandı.
Son Dakika Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil