Son dakika haberi: Antalya'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Cemal Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Akseki Devlet Hastanesine gönderildi.

Kazada otomobil sürücüsü Cemal Bodur olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Fatih Erdoğan ve Kadir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulansla gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saat 20.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Ketenderesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal Bodur'un (32) kullandığı 07 AIC 823 plakalı KİA marka otomobil, Ketenderesi mevkiinden Cevizli Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki evin bahçesine devrildi.

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