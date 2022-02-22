Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun

22.02.2022 21:21
Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun

Bir son dakika haberine göre Antalya'da zincir bir marketin şubesine giren, cerrahi maskeli şüpheli çalışana pompalı tüfek gösterip kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Antalya'da zincir bir marketin şubesine giren, cerrahi maskeli şüpheli çalışana pompalı tüfek gösterip kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki Migros market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticari taksiyle bölgeye gelen 25 yaşlarında yüzünde siyah cerrahi maske bulunan şüpheli bir kişi, kapısını dirseğiyle açtığı markete girdi. Şüpheli içeri doğru yönelerek üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği görevliye uzattıktan sonra bir miktar parayı alıp dışarı çıktı. Şüpheli durdurduğu bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri ticari taksi şoföründen bıraktığı bölgede şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Kasadaki sayım çalışmalarının devam ettiği şüphelinin, 3 ile 5 bin TL arasında bir parayı çaldığı tahmin ediliyor. - ANTALYA

Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun
Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun

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MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU Muratpaşa'da 22.02.2022 yoğunluğu Muratpaşa'da 22.02.2022 yoğunluğu

Pompalı Tüfek, Muratpaşa, Antalya, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Antalya'da zincir market şubesinde cerrahi maskeli silahlı soygun - Son Dakika


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