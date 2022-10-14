Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

14.10.2022 11:15

Antalya yerel 3. sayfa haberine göre Antalya'da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı Zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı

4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü ise ambulans içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

Kaza: Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Bayram Büyükarslan'ın kullandığı 07 L 7226 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Enes Uzun'un kullandığı 07 AZF 115 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle Mithatpaşa Caddesi'nde park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram Büyükarslan sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken ambulans içinde gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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