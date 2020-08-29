Son dakika haberi... Antalya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.
Kalkan Mahallesi'nden Kaş istikametine giden Muhammet Türe (31) yönetimindeki 34 TD 9991 plakalı araç, Kulüp Patara Evleri kavşağında, önce karşı istikametten gelen Abdulaziz Üşdi (25) idaresindeki 07 ACC 970 plakalı araçla, ardından Nazmiye Şekerci'nin (35) kontrolündeki 41 H 0635 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, Nazmiye Şekerci ile aynı araçta bulunan İlker Şekerci, Alperen Şekerci, Ayşenur Peker, Akil Peker'in yanı sıra, sürücü Muhammet Türe ve yanındaki Zeynep Uşaklı hafif yaralandı.
Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 19:37 - Kaynak: AA
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