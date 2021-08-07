300 YILLIK MEŞE AĞACI FIRTINADA KAMYONETİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

Yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli fırtına ve yağmurda en az 300 yaşında olduğu düşünülen 30 metre boylarındaki devasa bir meşe ağacı park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi.

Manavgat'ta öğleden sonra saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına bazı bölgelerde zor anlar yaşattı. Eskihisar Mahallesi'nde bir kamyonetin üzerine asırlık meşe ağacı devrildi.

Mahallelinin en az 300 yaşında olduğunu söylediği ve boyu da 30 metreyi bulan meşe ağacının devrildiği aracın sahibi Vedat Tozman, Birdenbire rüzgar çıktı, duman kalktı, böyle yağmur indirdi. O ara ağaç devrildi. Bizim arabanın üzerine devrildi. Benim evim karşıda zaten, her zaman ileriye koyuyordum da bugün işimiz vardı, onun için burası da gölge diye koymuştum. İtfaiye geldi, 'ağaç büyük biz kaldıramayız' dedi. Şimdi kendi imkanımızla vinç çağırdık dedi.

Vinç yardımıyla devasa meşe ağacının kaldırılması işlemine başlandı.