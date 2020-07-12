Son dakika haberi: ANTALYA DEMRE Caretta carettaların korona özgürlüğü - Son Dakika

Son dakika haberi: ANTALYA DEMRE Caretta carettaların korona özgürlüğü

Son dakika güncel haberi: Caretta carettaların korona özgürlüğü Antalya Demre'nin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki caretta caretta kaplumbağaları, pandemi sürecinde deniz trafiğinin azalmasının keyfini çıkarıyor.

Caretta carettaların korona özgürlüğü Antalya Demre'nin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki caretta caretta kaplumbağaları, pandemi sürecinde deniz trafiğinin azalmasının keyfini çıkarıyor. Demre'ye bağlı Çayağzı Limanı'nda geçen yıllarda her gün binlerce yerli ve yabancı turist, yatlarla Kekova turuna çıkıyordu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, yatların çoğunluğu limanda bekliyor. Çayağzı Limanı'nda deniz trafiği, küçük grupların ve 3 Temmuz'dan itibaren gelmeye başlayan Ukraynalılar'ın dışında durmuş durumda. Limanın sakinliğinin keyfini ise bölgedeki caretta caretta kaplumbağaları yaşıyor. Gece, Çayağzı Limanı'na yumurta bırakan caretta carettalar, gündüz de denizin tadını çıkartıyor. Az sayıda gelen yerli ve yabancı turist, caretta carettaların fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor. Bazıları da yanlarında getirdikleri karpuz kabuklarını denize atarak, hayvanları besliyor.

Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum

'PANDEMİ CARETTALARA YARADI'

Çayağzı Limanı'nda yat kaptanlığı yapan Yusuf İbrikçi, pandemi sürecinin en çok caretta carettalara yaradığını söyledi. İbrikçi, "Deniz trafiğinin az olması nedeniyle rahat rahat yüzebiliyorlar. Geceleri sahilimize yumurta bırakıyor, gündüzleri de gördüğünüz gibi, her yerde ceratta caretta var. Caretta carettalar, az sayıdaki yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Biz de fırsat buldukça besliyoruz. Turizme de güzel bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Caretta carettaları izleyen Ünal Gümrü, "Limanımızda özgürce yüzüyorlar. Çünkü biz onları besliyoruz ve koruyoruz. Onlar da ilçe turizmine katkı, güzellik sağlıyor" dedi. İstanbul'dan gelen Bilge Ece Kavil ise "Hayatımda ilk kez bu kadar yakından caretta gördüm. Ellerimle besledim. Çok mutluyum" dedi.

Antalya, Çayağzı, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ANTALYA DEMRE Caretta carettaların korona özgürlüğü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:16 Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:55 SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
12:54
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
11:16
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
10:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 15:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: ANTALYA DEMRE Caretta carettaların korona özgürlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]