Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu - Son Dakika

Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu

10.10.2020 11:47

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 650'ye yakın Güvenli Turizm Sertifikalı oteliyle turizme hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 650'ye yakın Güvenli Turizm Sertifikalı oteliyle turizme hizmet veriyor.

Geçen yıl 193 ülkeden yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayarak turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya, 2020'ye de çok iyi başladı. Ancak marttan itibaren Kovid-19'un dünyayı etkisi altına alması nedeniyle dünyada turizm durma noktasına geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon" sistemiyle Türkiye'de turizm hareketliliği haziranda yeniden başladı. Alınan tedbirlerle güvenli ve sağlıklı turizmin adresi olan Antalya, yıl başından bu yana 2,5 milyondan fazla yabancı turistin tercih ettiği kent oldu.

Ağırladığı turist açısından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, Kovid-19 sürecinde de dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yerini korudu.

Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere en fazla turist gönderen ülkeler oldu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Antalya olarak eylülde bir milyona yakın yabancı turisti ağırladıklarını belirtti.

Bu yılın en yüksek rakamına eylülde ulaşıldığına değinen Yağcı, bu sezon iç turizmle başlayan ve dış turizmle devam eden hareketliliği öngördüklerini, bu şekilde de bir tabloyla karşılaşıldığını bildirdi.

Yağcı, bu ay Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan ağırlıklı olarak turist trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle sektör olarak zor bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un etkilediği sektörlerin başında turizm ve seyahat endüstrisi geliyor. Gerçekten bizim için zor bir dönem, bu dünyada da Türkiye'de de bu şekilde. Bu dönemde işletmelerimizi açmak için hem kamu kesimi hem özel sektör olarak yoğun çaba sarf ettik. Bu noktada güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle de haziran sonu itibarıyla yavaş yavaş işletmelerimizi açıp, en azından turizm faaliyetine başlama gibi hedefimiz vardı, bunu gerçekleştirdik."

Antalya'da 650'ye yakın otel sertifika aldı

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının turizme önemli bir katkı sunduğuna işaret eden Yağcı, hava yolundan konaklama tesislerine kadar belli kriterler getirildiğini, bu sertifikayı alarak işletmelerin açıldığını hatırlattı.

Antalya'da 650'ye yakın otelin sertifika aldığını ve turizme hizmet verdiğini aktaran Yağcı, şöyle konuştu:

"Antalya, güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle öne çıkan turizm merkezlerinin başında geliyor. Kovid-19 sürecinde dünyada turizm hareketliliği başladığında Antalya'nın turizm destinasyonlarının başında geleceğini düşünüyorduk, nitekim öyle de oldu. Antalya dünyada tanınan, kendini kanıtlamış bir destinasyon. Önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini düşünüyoruz."

Önümüzdeki yıl için de çalışmaların başladığını belirten Yağcı, özellikle bu dönemde "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" ile yapılan çalışmaların gelecek yıl turizm sezonuna olumlu etkilerinin olacağını sözlerine ekledi.

Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu
Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu

Antalya, Türkiye, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı         
09:55
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya, dünyada cazibesini artıran turizm destinasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei