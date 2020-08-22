Son dakika haberi! Antalya emniyetinden kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda parfüm, sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak parfümlerin turistlere pazarlandığı, Kepez ilçesinde bir depoda sigara üretimi yapıldığı ihbarları üzerine Kepez, Alanya ve Manavgat'ta 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2817 gümrük kaçağı parfüm, 10 bin 840 makarona basılmış sigara, 19 bin 600 boş makaron, 190 TAPDK bandrolü, 55 kilogram nargile tütünü, 25 kilogram tütün ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığı talimatıyla olaylarla ilgili yakalanan 5 kişiye ise "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.