Son dakika haberi! Antalya Hayvanat Bahçesi turizm sezonuna hazır - Son Dakika

Son dakika haberi! Antalya Hayvanat Bahçesi turizm sezonuna hazır

23.02.2021 11:23
Son dakika haberi! Antalya Hayvanat Bahçesi turizm sezonuna hazır, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Salgın dolayısıyla uzun süredir kapalı olan hayvanat bahçesi, yeniden misafirlerini kabul etmeye başladı.

Aralarında nesli tükenmekte olan türlerin de bulunduğu 134 türden bin 451 hayvanat ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini, geçen yıl salgına rağmen 400 bin kişi ziyaret etti.

Hayvanat Bahçesini 2021'de daha çok kişinin gezmesi bekleniyor.

Aslan, kaplan ve zebraların olduğu yere ziyaretçiler için cam bölmeler

Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde sezon öncesi önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Eşekler ve atlar için kum banyoları hazırlandığını dile getiren Arsun, ziyaretçiler için aslanlar ve kaplanların olduğu yere cam bölmeler konulduğunu belirtti.

Çocukların zebrayı daha iyi izleyebilmeleri için de özel bölüm oluşturulduğunu anlatan Arsun, düzenlemelerde sosyal mesafe kurallarına özen gösterildiğini kaydetti.

Arsun, konukların alana girişte ateş ölçümünün yapılacağını, maskelerine dikkat edileceğini bildirdi.

Hafta içi 09.00-18.00'da açık olacak ziyaretlerde 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-13.00 arası, çocuk grubunun ise 13.00-16.00 arasında ebeveynleri eşliğinde hayvanat bahçesini ziyaret edebileceklerini ifade eden Arsun, hafta sonu ise kapalı olacaklarını kaydetti.

1 milyon ziyaretçi beklentisi

Hayvanat bahçesinin 650 dönümlük bir arazide yer aldığının bilgisini veren Arsun, 250 dönümde hayvanların izlenebildiğini söyledi. Barınak refahı açısından Türkiye'nin en iyi hayvanat bahçelerinden biri olduklarını anlatan Arsun, bu açıdan hayvanların daha rahat üreme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Her geçen yıl üreme sayısında artış olduğunu aktaran Arsun, "2020'de yer sincabı, cüce domuz, mara ve dev tavşan geldi. Bu yıl Afrika savanı yapmak istiyoruz. Zürafa almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hayvanat bahçesinin açık olduğu dönemlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını dile getiren Arsun, "Geçen yıl salgın nedeniyle neredeyse 6 aydır kapalıydık, ziyaretçi sayımız 400 bine yaklaştı. Bu yılki hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi kabul etmek." diye konuştu.

Arsun, insanların salgın sürecinde bu tür yerlere hasret kaldığını ifade ederek, ziyaretçilerini beklediklerini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya Hayvanat Bahçesi turizm sezonuna hazır - Son Dakika


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