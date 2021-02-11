Son dakika haberi: Antalya Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir ziyarete kapatılan Antalya Hayvanat Bahçesi yeniden kapılarını ziyarete açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanat bahçesinin kapıları sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlamalarına uygun olarak 15 Şubat'tan itibaren açılacak.

Bahçeye gelen ziyaretçiler sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için gerekli tedbirler alındı. Konukların alana girişte ateş ölçümü yapılacak, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaret yapmaları sağlanacak.

Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak ziyaretlerde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-13.00 arası, çocuk grubu ise 13.00-16.00 arasında ebeveynleri eşliğinde ziyaret edebilecek.

Antalya Hayvanat Bahçesi, hafta sonu ise kapalı olacak.