Son dakika haberi: ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı*- Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan M.Ç.

Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı

*- Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan M.Ç. (41), yol kenarında otostop yaparken mahalleden tanıyanlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

*- Şüphelinin gözaltına alındığını duyan Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri Serik Polis Merkezi önünde toplandı.

*- Gruptakiler "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O mahallede hunharca cinayet işledi" diye bağırdı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos Salı saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, öldürdü. Koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Acı haber üzerine gelen Dudu Ç.'nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, anne -babaya müdahale ederken, Dudu Ç.'nin cenazesi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Dudu Ç.'nin cenazesi Serik'te toprağa verildi.

OTOSTOP YAPARKEN YAKALANDI

Polisin yakalanması için olay gününden bu yana çalışma sürdürdüğü cinayet şüphelisi M.Ç. ise bugün sabah saatlerinde Antalya- Serik karayolunun Cumalı mevkisinde yakalandı. Mahalleden komşu olan Dursun Kara ve yanındaki 2 arkadaşı, maskeli ve bitkin bir vaziyette Antalya'ya gitmek üzere karayolunda otostop yaparken gördükleri M.Ç.'yi yakalayıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis M.Ç.'yi gözaltına aldı.

'ONU BİZE VERİN'

Şüphelinin gözaltına alındığını duyan Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri Serik Polis Merkezi önünde toplandı. Gruptakiler "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O mahallede hunharca cinayet işledi" diye bağırdı. Polis merkezi önüne gelen Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara fenalık geçirince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

'BİTKİN BİR VAZİYETTE OTOSTOP YAPIYORDU'

Şüpheliyi yakalayan Dursun Kara, "Kendisini mahalle sakinleri olarak her yerde arıyorduk. Bugün Antalya yolu Serik çıkışında otostop yaparken bitkin bir halde gördük ve yakaladık. Ağzında maske, kafasında şapka, üzerinde uzun kollu bir gömlek bilinmez vaziyette duruyordu. Şüphelendik yakaladık. Gerekeni yaptık. Bir iki defa vurduk. Polise haber verdik hemen gelip teslim aldılar" dedi.

Polis toplanan kalabalığı şüphelinin burada olmadığını söyleyerek dağıttı.

'BİR GÜN ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM'

Öte yandan katil zanlısı kocanın, daha önce çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim" dediği öğrenilmişti. Şüpheli koca M.Ç.'nin, cinayetin ardından cep telefonu ile babası Hüseyin Ç.'yi arayıp, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği iddia edilmişti. Yine cinayetten bir gün önce Dudu Ç. ve M.Ç.'nin kızları Emine'nin düğününde birlikte dans ederken görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberi: ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı - Son Dakika
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