Son dakika haberi... ANTALYA KORKUTELİ'DE KAZA: 3 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli istikametinden Antalya'ya giden Mesut Yüksel Değirmencigediği (50) idaresindeki 07 EIZ 26 plakalı otomobil, Korkuteli çevre yolundan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mesut Yüksel Değirmencigediği ile araç içinde bulunan Rus uyruklu Aliye Göl (54) ile kızı Elvira Göl (29) yaralandı.

Yaralı sürücü Mesut Yüksel Değirmencigediği ve Rus uyruklu Elvira Göl, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içinde çıkarıldı. 3 yaralı ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.