Son dakika haberi... ANTALYA Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı - Son Dakika

Son dakika haberi... ANTALYA Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı

Son dakika haberlerine göre Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttıANTALYA Belek'teki sahiller, bu yıl koronavirüs nedeniyle turist gelemediği için boşalınca, özellikle otel sahillerindeki caretta caretta yuva sayısı geçen yıllara göre üç kat artış gösterdi.

Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı

ANTALYA Belek'teki sahiller, bu yıl koronavirüs nedeniyle turist gelemediği için boşalınca, özellikle otel sahillerindeki caretta caretta yuva sayısı geçen yıllara göre üç kat artış gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de mart ayının başlarından itibaren görülen koronavirüs, özellikle turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Ülkeler ve şehirlerarası trafiğin durduğu pandemi süreci, insan hareketliliğin ciddi ölçüde azalmasıyla doğal yaşam üzerinde olumlu etkiler gösterdi. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü otellerine ev sahipliği yapan Serik ilçesi Belek, Kadriye ve Boğazkent bölgeleriyle Aksu'nun Kundu bölgesindeki otellerin yoğun olduğu sahil şeridinde, bu sezon koronavirüs nedeniyle birçok otel kapılarını kapattı. Sahiller boşaldığı ve insan hareketliliği de neredeyse yok denecek kadar az olduğundan, otellerin bulunduğu sahillerdeki caretta caretta yuva sayısı da geçen yıla göre üç kat artış kaydetti. Bazı otellerin pavilyon diye adlandırılan sahildeki özel bölümlerinin aralarında dahi insan hareketliliği olmadığı için caretta caretta yuva sayısının geçen senelere göre çok daha fazla olduğu görüldü.

DOĞA NEFES ALDI

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, pandemi sürecinde doğanın birazcık nefes aldığını söyledi. Dr. Canbolat, "Korona nedeniyle insan faaliyetlerinde ciddi azalma var. Tesislerin birçoğu zaten açılmadı, yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bu da doğal olarak doğadaki hayvanların faaliyetlerini etkiledi. Tesislerin varlığı, ışık kaynağı ve insan faaliyeti demek. Bunlar devre dışı kaldığı için hayvanlar da tesislerin olduğu bölgelere yuva yapmaya başladı. Önceki yıllara göre tesislerin önündeki yuva sayısı en az iki- üç katı arttı" dedi.

'35 METRELİK SAHİL CARETTALARIN OLSUN'

Tesislerin birçoğunun henüz açık olmadığını belirten Dr. Canbolat, "Hayvanlar özellikle ışık olduğu bölgeye yuva yapmayı tercih etmiyor. Bu yüzden biz tesislerden iki kritik mevzuda destek istiyoruz. Bir ışık kaynaklarımızı azaltalım, gereksiz ışıkları söndürelim. İhtiyaç dahilindeki ışıkları perdeleyelim. Bir de kaplumbağalar, yüzde 95'i ilk 35 metrelik alanda yuva yapıyor. Bu 35 metrelik alanı onlara bırakalım. Şemsiye ve şezlonglarımız 35 metrenin gerisinde olsun diyoruz" diye konuştu.

SADECE BİR OTELDE 15'TEN 41'E ÇIKTI

Robinson Club Nobilis'in bu kurallara uyan örnek otellerden biri olduğunu belirten Dr. Canbolat, "Çok memnunuz. Diğer tesislerin de kurallara uyması için mücadele veriyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Burada şemsiye, şezlong ve voleybol sahaları 35 metrelik alanın tamamen dışında. Geçen yıl bu tesiste yaptığımız çalışmalarla projektörler ve gereksiz ışıklandırmalar da kapatıldı. İhtiyaç dahilindeki ışıklara perdeleme yapıldı. Geçen yıl burada 15 yuva vardı bu yıl 41 yuva oldu. Alınan tedbirlerin direkt doğa üzerindeki pozitif etkilerini görebiliyorsunuz. Bu anlamda bu tesis bizim için önemli" dedi.

IŞIKLANDIRMA, ŞEZLONG VE ŞEMSİYE ÖNLEMİ

Otelin güvenlik müdürü Adnan Büyükuysal, işletme olarak bu projeye çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da carettaların rahat yumurta bırakıp yuvalanabilmeleri için karartma yapıyoruz. Şezlonglarımızı carettaların yumurtlayacağı alan dışına taşıdık ve güvenli bir ortam bıraktık onlara. Misafirlerimizi, buranın carettaların yuva alanı olduğuna dair uyarıyoruz. Yuvadan çıkım zamanı da ışıklara perdeleme uyguluyoruz ki günün ilk ışıklarında toplu olarak yeni çıkmış yavruların denizle buluşmasını sağlıyoruz. Misafirlerimiz de çoğu zaman bize iştirak ediyor, beraber yapıyoruz. Güvenlik arkadaşlarımız carettaların çıkış zamanında ekstra görev alıyor" diye konuştu.

KORONA POZİTİF YÖNDE ETKİLEDİ

Otel misafir ilişkileri müdürü Larissa Scholl, geçen yıl otel önündeki sahilde 20'ye yakın yuva varken, bu sene 41 yuvaya çıktığını kaydetti. Güvenlik personeli, BETUYAB ve EKAD'la birlikte yuvalara kafes konulduğunu, tarih ve numara verildiğini anlatan Scholl, "Korona süreci daha çok pozitif yönde etkiledi. Çünkü sahilin yoğun olmamasından dolayı geçen seneye göre daha çok yuvamız oldu. Misafirlerimiz de dahil, bu projeye büyük önem veriyoruz" dedi.

YUVA SAYISI ÜÇ KAT ARTTI

EKAD'ın kurumsal iletişim koordinatörü ve BETUYAB üyesi, otellerin önündeki sahildeki kafes çalışmalarından sorumlu Aslıhan Güngörmez, "Geçen yıllara oranla bu yıl otel ve tesis önlerindeki yuva sayısında ciddi oranda artış var. Prizma kafes adını verdiğimiz, yüzeyden görülebilir kafeslerle yuvalarımızı insan faaliyetine karşı koruma altına alıyoruz. Yuva sayısı ciddi oranda arttı, 3 katına çıktı" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... ANTALYA Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ANTALYA Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı - Son Dakika
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