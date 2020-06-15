Son dakika haberi: ANTALYA Lüks tatili ücretsiz sunan 'çardak kent'e koronavirüs ilgisi - Son Dakika

Lüks tatili ücretsiz sunan 'çardak kent'e koronavirüs ilgisi

Antalya'da lüks otellerin yanında denize sıfır 5 yıldızlı tatilin ücretsiz sunulduğu 'çardak kent' bu yıl da kuruldu. Fiziki mesafeye göre sıralanan çardakların sayısının bu yıl 1.5 kat arttığı dikkati çekti.

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar bu yıl da kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirmeye başladı. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu dikkati çekerken, bazılarında ise lavabo dışında hiçbir şeyin olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli uyardığı fiziki mesafe kuralının en iyi şekilde uygulandığı alanda aileler, çardaklarında vakit geçirip denize girdiklerinde de fiziki mesafe kuralına uygun davranıyor. Çardakların geçen yıla göre sayılarının 1.5 kat arttığı görülürken, bazı çardak sahiplerinin ise kendi çardaklarını isteyenlere ücreti karşılığında kiraladıkları öğrenildi. Her yıl yaz tatilini çardaklarda ailesiyle geçiren Muharrem Ekici, bu yıl çardağı kurmak için sabırsızlandıklarını, aylardır bugünü beklediklerini söyledi. Çardakların koronavirüs sebebiyle daha güvenli olduğunu anlatan Ekici, "Burada fiziki mesafe çok iyi. Herkesin yeri ayrı, kimse kimseye yakın değil" dedi.

Tatil yaptığı sürece hem eğlendiğini hem de koronavirüs tedirginliği yaşamadığını anlatan Olcay Dilber ise "Burada kendimi güvende hissediyorum. Yaz boyunca buradayım. Hem fiziki mesafe var hem de bedavaya tatil" dedi.