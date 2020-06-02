Son dakika haberi: ANTALYA Mahallelinin dereye bırakılan atık su tepkisi - Son Dakika

Mahallelinin dereye bırakılan atık su tepkisi

Antalya'nın Serik ilçesinde iki mahallenin sakinleri, bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın atık sularını bıraktığı dere nedeniyle ürün yetiştiremez hale geldiklerini ve hasta olduklarını belirterek sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Serik'e bağlı Aşağı Kocayatak ve Kozağacı mahallelerinde oturan vatandaşlar, bölgede faaliyet gösteren bir tesisin atık sularının mahalleden geçen dereye bıraktığını, bu atık sularla tarım arazilerini sulamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu duruma bir çare bulunsun. Yoksa kendimiz de tarım ürünlerimiz de mahvolacak" diye yardım istedi.

Aşağı Kocayatak Mahalle Muhtarı Ahmet Çetin ile Kozağacı Mahallesi Muhtarı Veli Uca, "Bölgemizde bulunan bir fabrika, atık sularını bizim tarımsal sulama için kullandığımız dereye salıyor. Biz bu sulama kanalından ektiğimiz mahsullerimizi suluyoruz. Çevreye oldukça pis bir koku yayıyor. Dere, atıklarını saldıklarında zaman zaman değişik renklerde akıyor. Dereden akan bu pis sudan çevrede oturan vatandaşlarımız, çeşitli rahatsızlıklar geçirerek hastalandı. Yetkililere bu pis sulardan dolayı dilekçe verdik. Yetkililerden bu konunun bir an çözülmesini ve fabrikanın atık sularını sorunun çözülmesini istiyoruz" diye açıklama yaptı.