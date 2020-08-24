Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp ve ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgedeki yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi tarafından karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.