Antalya haber! Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı - Son Dakika
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Antalya haber! Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı

19.10.2022 13:58
Antalya haber! Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı

Antalya haberine göre ANTALYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 'bölge müdürü', 5 'ilçe sorumlusu', 1 'okul ünite sorumlusu', 1 'ihraç emniyet mensupları sorumlusu', 20 'rehber sorumlu' ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu kaydedildi.102 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haber! Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber! Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı - Son Dakika
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