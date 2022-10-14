Son dakika haberleri... Antalya merkezli 12 ilde hacker operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Antalya merkezli 12 ilde hacker operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

14.10.2022 12:58

Son dakika haberler... Antalya merkezli 12 ilde düzenlenen hacker operasyonunda oltalama yöntemiyle kişilerin bilgi ve şifrelerini ele geçirdiği iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya merkezli 12 ilde düzenlenen hacker operasyonunda oltalama yöntemiyle kişilerin bilgi ve şifrelerini ele geçirdiği iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker örgütünün sahte e-posta atarak oltalama (Phishing) yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hacker olduğu tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kurumlara ait sahte oltalama internet linkleri, bilişim sistemlerine girmede kullanılan internet linkleri, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgileri bulundu.

Şüphelilerin hackerlık yaparak çeşitli yöntemlerle ele geçirdikleri kimlik bilgilerini nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret suçlarında kullandığı öne sürüldü.

Şüphelilerin, bilgilerini ele geçirdikleri insanlar hakkında asılsız ihbarlarda bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin vatandaşların kimlik bilgilerini illegal internet siteleri üzerinden kendilerine ulaşanlara para karşılığında sattığı, kendi aralarında takma isimler kullanarak bazı programlar üzerinden haberleştikleri, bilgi ve veri paylaşımı yaptıkları tespit edildi.

Oltalama nedir ve neye dikkat edilmeli?

Oltalama, genellikle hackerların hedef kişiye bilinen web sitelerinden, kullanıcının bankasından, e-posta ya da internet hizmeti sağlayıcısından gibi gözüken hediye, indirim veya benzeri cezbedici sahte iletiler göndererek parola, kimlik bilgisi ya da benzeri verilerini çalmaya çalışmasına verilen isimdir.

Oltalama yöntemine karşı, sosyal medyadan ya da e-postaya gelen bilinmeyen ve cazip teklifler sunan, hediye veren URL ve linklerin tıklanmaması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya merkezli 12 ilde hacker operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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