Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

22.02.2022 17:54
Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberler: - Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

- Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü. Antalya merkezli İstanbul, Adana, Artvin ve Kırıkkale'de eş zamanlı yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve farklı kişilere ait çok sayıda banka hesap kartına ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Banka, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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