Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı.44 şüphelinin 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

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