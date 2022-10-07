Son dakika haberi! Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı

07.10.2022 10:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı Mafya yapılanması içindeki şüphelilerin "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlendi Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiler Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya...

Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı

Mafya yapılanması içindeki şüphelilerin "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlendi

Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiler

ANTALYA - Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden, 35'i geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı.44 şüphelinin 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin bulundukları şehirde "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçları karıştıkları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler elleri arkadan plastik kelepçeli, çevik kuvvet eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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