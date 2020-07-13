Son dakika haberi! ANTALYA Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika

Son dakika haberi! ANTALYA Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu

Son dakika haberlerine göre Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyündeki dereye serinlemek için giren Oğuz Dinler (15), boğuldu.

Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyündeki dereye serinlemek için giren Oğuz Dinler (15), boğuldu.

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Olay, dün öğle saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kızılseki Köyü, Sarıotlu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki derede meydana geldi. Babası Mustafa Dinler ve 3 kardeşiyle beraber serinlemek amacıyla dereye giren Oğuz Dinler, bir süre sonra suda çırpınarak batmaya başladı. Mustafa Dinler hemen duruma müdahale etti. Suyun çırpınmadan kaynaklı bulanıklaşması üzerine, Dinler'in oğlunu kurtarma çabaları sonuç vermedi. Baba Dinler, bir süre sonra oğlunu bulup kıyıya çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuz Dinler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

'ANNE VE BABA AYAKTA ZOR DURDU'

Bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen gencin ailesi, otopsinin ardından cenazeyi aldı. Anne Fatma ve Baba Mustafa Dinler ayakta durmakta güçlük çekti. Gözü yaşlı anne ve babayla birlikte gencin cenazesini almaya yakınları da geldi. Oğuz Dinler'in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kızılseki Köyü Sarıotlu Mahallesi'nde bulunan mezarlığa götürüldü.

Mustafa Dinler, Kocaaliler, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ANTALYA Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika
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