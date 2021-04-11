Son dakika haberi: Antalya otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Antalya-Korkuteli kara yolu Söğütcük mevkisinde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

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