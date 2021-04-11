Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya-Korkuteli kara yolu Söğütcük mevkisinde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Antalya otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika