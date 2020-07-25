Son dakika haberi: ANTALYA Otomobiller çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya- Denizli yolunun Korkuteli'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Oğuzhan Sarı'nın (46) kullandığı 72 BD 699 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Kübra Yıldıran (38) idaresindeki 07 KY 916 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobillerden biri refüje çıkarak durabildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkartılan Mustafa Oğuzhan Sarı ve Kübra Yıldıran olay yerine gelen ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
GÖTÜNDÜ DÖKÜMÜ
--------------
Kaza sonrası araç içindeki vatandaşın çıkartılması
HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,(Antalya)(DHA)