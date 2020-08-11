Son dakika haberi... ANTALYA Polisi görünce korkup kaçtılar - Son Dakika

Polisi görünce korkup kaçtılar

ANTALYA'da polis, kent merkezindeki parkta şüpheli iki kişiyi durdurmak istedi. Polisin ikazına rağmen kaçan 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin, polisten korkup, kaçtıkları ortaya çıktı

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında meydana gelen cep telefonu gaspıyla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, park içinde hareketlerinden şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi. İkili, polisin ikazı üzerine parkın içinde ayrı istikametlere doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Parka gelen ekipler, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, ekip aracına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin gasp olayıyla bağlantısının olmadığı, polisten korkup, kaçtıkları ortaya çıktı.