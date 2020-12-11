Son dakika haberi | Antalya şehidini uğurladı (3)
11.12.2020 14:48
Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜAkdeniz Üniversitesi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Uncalı Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne getirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Akdeniz Üniversitesi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Uncalı Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Burada baba Ziya ve anne Ömrüye Kurt, Türk bayrağına sarılı tabutu karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi teskin etti. Tabuttan alınan Türk bayrağı aileye verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonu üzerinden baba Ziya Kurt'u arayarak taziye dileklerini iletti. Baba Kurt, gözyaşı dökerek 'Aslanım' diyerek tabutun başından ayrılmadı. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt gözyaşları içinde toprağa verildi.
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