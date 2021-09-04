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Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek

04.09.2021 11:02

Son dakika gelişmesine göre Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek 2023 Mart ayında hizmete açılması planlanan hastanenin yüzde 7'lik bölümü tamamlandı Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Tüm bölümlerin olduğu hastanede, psikiyatri hastaları da başka hastanelere sevk...

Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek

2023 Mart ayında hizmete açılması planlanan hastanenin yüzde 7'lik bölümü tamamlandı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür:

"Tüm bölümlerin olduğu hastanede, psikiyatri hastaları da başka hastanelere sevk edilmeyecek"

ANTALYA - Antalya Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 7'lik bölümü tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, gelen hiçbir hastanın başka bir yere sevk edilmeyeceğini belirterek hastaneye, günlük 35 ile 50 bin arasında kişinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisine 373 bin metrekarelik arazi üzerine inşasına başlanan Antalya Şehir Hastanesinin 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak ilk kazma vuruldu. Hastanenin 2023 yılının mart ayında tamamlanması bekleniyor. Kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel hastanenin 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatak kapasiteleriyle toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak. Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.

Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda binalar hızla yükselmeye devam ediyor. Hastanenin yapım çalışmaları drone ile de havadan görüntülendi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de hastane inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Hülür, yaptığı açıklamada Antalya Şehir Hastanesi'nin bin 48 yataklı olarak geçtiğimiz 19 Mart tarihinde yer tesliminin yapıldığını ve 750 iş günü sonunda 2023'ün mart ayında tamamlanacağını bildirdi.

"Yüzde 7'si tamamlandı"

İnşaatın yüzde 7'lik bölümünün tamamlandığını ve yapının hızla yükseldiğini dile getiren Hülür, " Hastanemiz 4 ana bloktan ve bir orta göbekten oluşacak. Hastanenin içinde bir çok özellikli bölüm yer alacak. Bunlardan 100 yataklı kalp damar cerrahisi,100 yataklı onkoloji merkezi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, fizik tedavi, psikiyatri bölümü de dahil kompleks bir hastane olacak" dedi.

"Rahat bir ortam"

Hastanenin tüm yerleşkesinin 373 bin metrekareye sahip olacağını kaydeden Hülür," Binaların oturma alanı 45 bin metrekareyi kaplayacak. İçindeki kapalı alanı 285 bin metrekare, acil alanı 10 bin metrekare olacak. Hastane tamamlandığında diğer şehir hastaneleri gibi, vatandaşlarımız geldiği zaman tüm hizmetleri alabileceği, çalışanlarımızın da rahat edeceği bir ortam olacak" diye konuştu.

"35, 50 bin kişi gelecek"

Hastanenin kente bakan yüksek bir noktada konumlandırıldığını dile getiren Ünal Hülür, " Hastanenin birinci katı bile deniz manzaralı. Bölgede ciddi bir yapılaşma var. Bu kapasitedeki bir hastaneye günlük 35 ile 50 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Çalışacak personel ve hasta kişilerin yanında geleceklerle birlikte ciddi bir rakam olacak. Bölge ekonomisine de katkısı olacaktır. Şehrin markası olacak bir hastane" ifadelerine yer verdi.

"Psikiyatri hastaları sevk edilmeyecek

Hülür, Antalya Şehir Hastanesi'nin bölümleri, cihazları, hekim kalitesi anlamında nitelikli bir hastane olacağını belirterek, psikiyatri hastalarının da başka yerlere sevkinin olmayacağının altını çizdi.

Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek
Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek
Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek
Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek

İl Sağlık Müdürü, Şehir Hastanesi, Antalya, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Antalya Şehir Hastanesi tamamlandığında günlük 35 ile 50 bin hastaya hizmet verecek - Son Dakika


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