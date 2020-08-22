Son dakika haberi: ANTALYA Serik'te orman yangını çıktı-1 - Son Dakika

Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Serik'in kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Karadan ve havadan müdahaleye başlanan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yangının hızla büyüdüğü de kaydedildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)