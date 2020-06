Son dakika haberi | ANTALYA Telefon dolandırıcılarını polisle işbirliği yapıp yakalattı - Son Dakika

Telefon dolandırıcılarını polisle işbirliği yapıp yakalattı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan Necla Can, telefonla kendisini arayıp, adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını öne süren dolandırıcıları polisle işbirliği yaparak yakalattı. 3 şüpheli tutuklandı.

Yayla Mahallesi'nde oturan Necla Can'ı önceki gün saat 08.30 sıralarında arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, adının kuyumcu dolandırıcılığı başta olmak üzere, yasa dışı işlerde kullanıldığını öne sürdü. Bu durumdan kurtulabilmesi ve suçsuz olduğunun kanıtlanabilmesi için bazı işlemler yapılması gerektiğini söyleyen şüpheliler, Necla Can'a telefonu kapatmadan verecekleri talimatları yerine getirmesini istedi. Dolandırılacağını anlayan Necla Can, telefondaki kişilere inanmış gibi davranarak evden ayrıldı. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan polis merkez amirliğinin önüne gelen Necla Can, el kol işaretleriyle yardım istedi. Necla Can daha sonra telefondaki şüphelinin talimatları üzerine bankaya doğru gitti.

Bu sırada Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Banka şubesine gelen polisler ve banka görevlileri, Necla Can'a para görünümü verilmiş kağıtların konulduğu zarfı verdi. Necla Can yanına aldığı bu zarfla evine dönerken, sivil polisler de evin çevresinde önlem aldı. Telefondaki dolandırıcıların talimatlarına göre hareket etmeyi sürdüren Necla Can, paraları bir poşete koyup buzdolabına bıraktı, evin anahtarını da kapının önündeki ayakkabının içerisine yerleştirdikten sonra evden ayrıldı. Bu sırada eve giren bir şüpheli parayı almak istediği sırada Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. İran uyruklu A.T. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Polis olay yerinden otomobille kaçan 2 şüpheliyi ise Serik ilçe girişinde yakaladı. K.T. ve K.G. adlı şüpheliler de gözaltına alındı.

Dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., K.T. ve K.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

'SESSİZ KONUŞARAK POLİSE DURUMU SÖYLEDİM'

Necla Can, sabah saatlerinde telefon geldiğini, arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttıktan sonra adının kuyumcu soygununa karıştığını söylediğini anlattı. Daha sonra aynı kişinin kendisini savcı olduğunu söylediği biriyle görüştürdüğünü aktaran Necla Can, "'Seni takibe aldık sakın korkma biz sana yardımcı olacağız ama ailene dahi bir şey söylemeyeceksin kendi aramızda halledeceğiz, biz seninle diyaloğa geçeceğiz' dediler. Sonra dediklerini yapmaya karar verdim. Üstümü giyindim şüphelenmesin diye anneme çarşıya gittiğimi söyledim. Karakola yaklaşmadan önce biraz geride telefonumu bıraktım. Memurlara yaklaşıp durumu söyledim. 'Beni şu an bankaya yönlendiriyorlar' dedim. Polis de sağ olsun 'Biz senin arkandan geliyoruz' dediler. Ben sonra devam ettim. Gittim bankaya. O arada polis memuru bankadakilere durumu anlattı. Para yerine, kağıtları paketleyip verdiler. Parayı aldım direkt yola düştüm" dedi.

'EVİME DÖNDÜĞÜMDE POLİSLER KELEPÇELİ GÖTÜRÜYORLARDI'

Eve geldiğinde polislerin de kendisini takip ettiğini kaydeden Necla Can, şöyle dedi:

"Evin kapısına geldim. Polisleri odaya aldım. Sonra 'parayı siyah bir poşete koy 3 defa bağla, buzdolabına koy' dediler. Parayı buzdolabına koydum. Kullanmadığım bir ayakkabının içine anahtarı koydum aşağı indim. Evime döndüğümde polisler kelepçeli götürüyorlardı o ara karşı karşıya geldim. Korkudan bakamadım."

Yaşadığı olayın psikolojisini bozduğunu söyleyen Necla Can, "Herkesten rica ediyorum böyle şeylere inanmasınlar. Benim gibi yapsınlar, en yakın karakola başvursunlar" dedi.