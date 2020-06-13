Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ

Son dakika haberleri... AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, yeni doğanlarda sarılık hastalığının evde tedavisi için fototerapi cihazı geliştirdi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, yeni doğanlarda sarılık hastalığının evde tedavisi için fototerapi cihazı geliştirdi. İthal ürünlere göre 10'da 1 maliyetle yapıldığını aktaran uzmanlar, ev tipi fototerapi cihazının piyasaya sürülmesi halinde ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

AÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Aygen Yılmaz ve Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Murat Canpolat, yeni doğanlarda sarılık hastalığının evde tedavi edilebilmesi için fototerapi cihazı geliştirdi. Yaklaşık 5 yıl süren çalışma sonunda geliştirilen cihaz, pratik ve taşınabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Hastanelerde uygulanan fototerapi cihazlarından daha etkili olan ev tipi fototerapi cihazı, ithal ürünlere göre 10'da 1 oranında maliyetle üretildi.

Bugüne kadar 50 ev tipi fototerapi cihazı üretilerek 4'ü İzmir'e, 1'er tane de İstanbul, İzmir, Kayseri ve Bursa'ya gönderildi. Piyasaya göre günlük daha ucuz kiralanan ev tipi fototerapi cihazından, şu ana kadar 40 yeni doğan yararlandı. Evde 10 saniye içerisinde kurulabilen bu cihaz sayesinde bebekler, uzun süre ailesinden ayrı kalmayıp evlerinde tedavi görebiliyor.

YENİLİKÇİ BİR CİHAZ

Yeni doğan çocukların bazılarının sarılığa yakalandığını söyleyen Prof. Dr. Aygen Yılmaz, sarılığın bazı çocuklarda hayati tehlikeye yol açtığını anlattı. Gözlerde başlayan sarılığın tüm vücuda yayıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, beyinde ciddi hasara yol açtığını aktardı. Sarılığın önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aygen Yılmaz, bu hastalığa yakalanan bebeklere mavi ışık tedavisi uygulandığını anlattı. Bebekteki sarılığın derecesine göre mavi ışık uygulandığını ve kan takiplerinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, bu nedenle doğum sonrası bebeklerin takibinin bir süre hastanede gerçekleştiğini söyledi. Sarılık tedavisi için piyasada oldukça pahalı çok fazla cihaz olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, bir hastadan etkilenerek ışık konusunda deneyimli bilim insanıyla fototerapi cihazı geliştirdiklerini anlattı. Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

'Cihazımız evde ve çok pratik bir şekilde uygulanabiliyor. Patentini aldık. Dünyada benzeri yoktu. Bizden esinlenerek ürünümüz ABD ve İran'da taklit edildi. Orijinal ürünümüz doktorlar tarafından denetlendi ve mevcut cihazlarla karşılaştırıldığında onlardan daha etkili olduğunu saptadık. Bu sonuçları da uluslararası tıp dergilerinde yayımladık. Yenilikçi bir cihaz. Işık tedavisi normal cihazlarda uygulandığı zaman göz bandı bağlanması gerekir, çünkü bu ışığın göze zararı var. Bizim cihazımızın yeniliklerinden birisi göz bandı bağlanmadan çalışmıyor. Cihazımız son derece güvenli."

HASTANE YERİNE EVDE TEDAVİ

Geliştirilen cihazın evde kullanılabilir olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, cihazın 10 saniye içerisinde monte edildiğini aktardı. Bu sayede yeni doğan sarılık hastası bebeklerin uzun süre hastanede kalmasına gerek olmadığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, 'Cihaz evde uygulandığı zaman aile günlük hayatına devam ediyor. Enfeksiyon riski olmuyor" diye konuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TALEP ARTTI

Cihazı çok ucuz maliyet ile yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Ürün Türk buluşu olması açısından çok iyi. İthallerine göre 10'da 1 kadar ucuz. Dolayısıyla bu ürünün yaygın kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Covid-19 nedeniyle evde tedavilerin yapılması gerektiği günlerde cihazımızın önemi daha da arttı. Özellikle devletin bu cihazı satın alıp gerekli hastalara vermesini ve bu işi organize etmesini ümit ediyoruz. Umarım ülkemiz için hayırlı olur" dedi.

HER YERDEN ARIYORLAR

Cihaz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Canpolat ise, 'Cihazı geliştirmek 5 yılımızı aldı. Geliştirmemizin nedeni ailelerin çok fazla sıkıntı çekmesi ve hastanelerde yeterince fototerapi cihazı bulunmamasıydı. Yeni doğan sarılık hastası bebeklerin evde tedavilerinin yapılmasını amaçladık. Kırsal kesimlerde fototerapi cihazlarına ulaşmak her zaman mümkün olmuyordu. Bu kolay taşınabilir ve kullanılabilir olduğu için kırsal kesimlere de gönderilmesini istedik. Şu an pandemi nedeniyle istek arttı. Aileler salgın nedeniyle çocuklarını hastane götürmeye çekiniyor. Virüs anne ve çocuk için de risk teşkil ediyor. Türkiye'nin her yerinden sürekli bizi arayan aileler var" diye konuştu.

ÜRÜN PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Projeyi Prof. Dr. Aygen Yılmaz ile birlikte geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Canpolat, 'Biz öğretim üyesiyiz, bunların dağıtımını ve pazarlamasını yapamayız. Bu ürünün piyasaya sürülmesi için bir firmaya ihtiyaç var ya da devlet sosyal güvenlik üzerinden bu ürünü piyasaya sunabilir. Üretimin ve dağıtımın yapılması ülkeye de fayda sağlayacaktır" dedi.

Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ

İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 08:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ANTALYA TÜRK BİLİM İNSANLARI, EV TİPİ FOTOTERAPİ CİHAZI ÜRETTİ - Son Dakika

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