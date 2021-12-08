Üye Girişi
Son dakika haberi | Antalya Valiliğinden üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Antalya Valiliğinden üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

08.12.2021 10:03
Son dakika haberi | Antalya Valiliğinden üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber... Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.

Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

Antalya Valiliği, Üniversite, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antalya Valiliğinden üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! 10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi 10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler

Son Dakika Haberleri
10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!
10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler         
10:24
Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!         
10:18
Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı         
10:09
Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı         
10:04
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:27:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Antalya Valiliğinden üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement