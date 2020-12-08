Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi

08.12.2020 13:04
Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ANTALYA ve Isparta'da 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalenin iptali yönünde açılan dava sonuçlandı.

ANTALYA ve Isparta'da 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalenin iptali yönünde açılan dava sonuçlandı. Isparta İdare Mahkemesi, av ihalesini iptal etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü, 17 Haziran'da nesli tehlike altındaki bir tür olan yaban keçisinin (Capra aegagrus) Antalya ve Isparta'da 13 parti halinde 47'sinin avlanabilmesi için ihale açtı. Av ihalesine karşı Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan davada geçen eylül ayında yürütmenin durdurulmasına ilişkin ara karar verildi. Mahkeme ara kararında av turizminin gerekliliğine ilişkin herhangi bir bilimsel rapor sunulmadığı belirtilerek aynı zamanda koruma altındaki bazı türleri de kapsayan av turizmi uygulamasının mevcut kanunlara aykırı olması nedeniyle bakanlıktan hukuki dayanağı netleştirmesini istedi.

Isparta İdare Mahkemesi, davanın açılmasından 5 ay sonra 10 Kasım 2020'de verdiği kararında ise av ihalesini iptal etti. Karara itiraz süreci de geçen günlerde doldu.

Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi

Antalya, Isparta, Tarım, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif'ten 'iyi hal' indirimi tepkisi: Dünyam karardı, bu neyin indirimi? Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek         
11:23
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi         
10:22
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor 'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor         
09:45
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 13:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei