Son dakika haberi | Antalya'ya Rus turist akını - Son Dakika

Son dakika haberi | Antalya'ya Rus turist akını

Bir son dakika haberine göre - Antalya'ya Rus turist akını Korona virüs nedeniyle ara verilen uçuşların bugün itibariyle Antalya'ya da başlamasıyla kente Rus turist akını yaşandı Rusya'nın farklı kentlerinden 70 uçakla, 23 bin turist gün boyu Antalya'ya gelecek Rus turistler terminal çıkışında Rus müzikleri ve...

- Antalya'ya Rus turist akını

Korona virüs nedeniyle ara verilen uçuşların bugün itibariyle Antalya'ya da başlamasıyla kente Rus turist akını yaşandı

Rusya'nın farklı kentlerinden 70 uçakla, 23 bin turist gün boyu Antalya'ya gelecek

Rus turistler terminal çıkışında Rus müzikleri ve dans gösterileriyle karşılandı

Dışarıda tur ve acentelere kayıt işlemleri yaptıran Rus turistlerin gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralını ihlal etti

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'ya ilk Rus uçağının gece yarısı 519 yolcusuyla inmesinin ardından aralıklarla uçaklar inmeye devam etti. Rus şarkıları ve dans gösterileriyle karşılanan binlerce turist kayıt gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir günde kente Rusya'nın farklı kentlerinden 70 uçakta, 23 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında Rusya ile durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a başladı.

Kontrollü sosyal hayata geçilmesi sonrası, ilk Rusya'nın Moskova Sheremetyevo Havalimanından havalanan uçak saat 03.25'te 519 yolcusuyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminaline iniş yaptı. İlk uçağın ardından Rusya'nın farklı kentlerinden uçaklar gelmeye devam etti. Uçaktan inen turistlerin havalimanı içinde termal kameralarda ateşleri ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyarıldı. Yine aynı kurallar çerçevesinde bagajlarını alan Rus turistler gelen yolcu bölümünden dışarı çıktı. Tur firmaları ve acentelerin bulunduğu alana gelen Rus turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Bir grup dansçı ise Rus müzikleri eşliğinde dans gösterisi yaparak turistleri karşıladı. Dışarı çıkıncaya kadar kuralları ihlal etmeyen bazı Rus turistlerin başta sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Tur gişeleri önünde kayıt işlemlerini yaptıran turistler daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerine geçti.

"23 bin turist"

Bugün Antalya'ya Rusya'dan 70 uçuş gerçekleşeceği öğrenildi. Moskova'dan 51, St. Petersburg 10 ve Rostov'dan 9 uçak Antalya'ya gelecek. Bu uçuşlarla birlikte kente ilk günde 23 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor.

"Güzel tedbirler alınmış"

St. Petersburg'tan bir haftalığına Antalya'ya gelen Yusuf Anzeyov, " Çok korkunç günler yaşadık, karantinadan şimdi çıktık. Her yeri kapattılar. Şimdide Türkiye'ye geldik, tatil yapmaya. Antalya'ya ilk kez geldik, güzel karşıladılar, tedbirler alınmış.

"Bu ülkeden gitmek istemiyorum"

Ülkesinde bankada çalıştığını dile getiren Jula Buzoreva ise, " Çalışıyorum para olunca da tatilimi yapıyorum. Bankada çalışıyorum. Eşimle birlikte koronaya yakalandık ama atlattık. Çok hoşuma gidiyor bu ülke bazen kendi ülkeme geri dönmek istemiyorum. Normalde de burada yaşamak istiyorum."diye konuştu.

Son dakika haberi | Antalya'ya Rus turist akını

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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:16

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Antalya'ya Rus turist akını - Son Dakika
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