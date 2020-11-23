Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

23.11.2020 22:57

Son dakika gündem haberi: Antalya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. M.H'nin kullandığı 07 AFS 60 plakalı kamyon, Ayanoğlu Caddesi'nde, Şavkı Kurt yönetimindeki 07 ZH 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kurt ile Osman Utku, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.H. ise gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin yer aldığı otomobilde çok sayıda içki şişesinin olduğu görüldü. Polis ekibi, 2 kişinin yaşamını yitirdiği otomobilde uzun süre çalan cep telefonuna ise cevap veremedi.

Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu! İYİ Parti'nin Kayseri ve Gaziantep teşkilatlarında 'Özdağ' istifaları: Partinin kuruluş ilkelerinden sapıldı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler
Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti         
22:19
Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor         
21:54
İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak         
21:13
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi         
19:59
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 23:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei