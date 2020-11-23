Antalya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. M.H'nin kullandığı 07 AFS 60 plakalı kamyon, Ayanoğlu Caddesi'nde, Şavkı Kurt yönetimindeki 07 ZH 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kurt ile Osman Utku, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.H. ise gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin yer aldığı otomobilde çok sayıda içki şişesinin olduğu görüldü. Polis ekibi, 2 kişinin yaşamını yitirdiği otomobilde uzun süre çalan cep telefonuna ise cevap veremedi.