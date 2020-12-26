Son dakika haberi | Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı

26.12.2020 11:39
Son dakika haberi | Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, kıtadan topladığı likenlerle yaptığı çalışmalar sonucu 2020 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC), ERÜ'den Prof. Dr. Halıcı'yı bilimsel araştırmalar yapmak üzere 2016 yılında Antarktika'ya gönderdi.

Kıtadaki 31 ülkeye ait 101 araştırma üssünde sürdürülen bilimsel çalışmalara dahil olan Halıcı, Ukrayna ve Çekya'nın üslerinde kaldığı süreçte 150 farklı türe ait 500 örnekle Türkiye'ye döndü.

Antarktika'da en başarılı şekilde yaşayan organizmalardan biri olan likenlerle ilgili çalışmalarına Türkiye'de devam eden Halıcı, botanik alandaki yaptığı başarılı çalışmalarla 2020 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

Halıcı, AA muhabirine, bir mantar çeşidi olan likenler üzerinde Avrupa ve Amerikalı bilim insanlarının 40 yıldır çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kıtada yaklaşık 450 liken türünün tespit edildiğine değinen Halıcı, kendi çalışmasının da TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade etti.

Halıcı, ekibiyle yaptığı çalışmalarda daha önce farklı ülkelerin yaptığı kayıtların yanlışlığını tespit ettiklerini vurgulayarak, "Yanlış kayıtları düzeltiyoruz. Antarktika'dan kayıt edilmeyen birçok tür de bulduk. O türleri tanımlayıp isimlendirerek bilim dünyasına sunuyoruz." dedi.

"Amacım 'liken türlerini Türkler yazdı' dedirtmek"

Halıcı, TÜBA-GEBİP kapsamında "kutup araştırmaları" seksiyonu açıldığını, bu ödüle de kendisinin layık görüldüğünü dile getirdi.

TÜBA-GEBİP'e kendisi adına ERÜ'nün başvuruda bulunduğunu hatırlatan Halıcı, ödülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini belirtti.

Halıcı, Antarktika'nın daha önce de ilgisini çektiğini vurgulayarak, "En ekstrem ortamlarda yaşayan organizmalara meslek hayatım boyunca hep ilgi duydum. Türkiye'de de Erciyes Dağı, Aladağlar'da çalıştım. En yüksek kesimlere çıkıp örnekleme yaptım. Hep hayalimi Antarktika süslüyordu. Orası dünyada canlıların yaşayabileceği en zorlu alan. 2016 yılında bu hayalimi gerçekleştirme imkanı buldum. TÜBİTAK olsun, ERÜ olsun maddi manevi her türlü desteği verdi." diye konuştu.

Halıcı, Antarktika liken florasını baştan sona yenilemek ve kitaplaştırmak istediğini dile getirerek bilimsel olarak "liken türlerini Türkler yazdı" dedirtmeyi amaçladığını kaydetti.

Ödülün kendisini motive ettiğini belirten Halıcı, çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini sözlerine ekledi.

Antarktika, Erciyes, Tüba, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi
Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor         
11:49
Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi         
11:38
8 katlı binanın sakinleri diken üstünde! Kolonlar çürük, sallantı yüzünden eve giremiyorlar 8 katlı binanın sakinleri diken üstünde! Kolonlar çürük, sallantı yüzünden eve giremiyorlar         
11:17
Akıllara zarar! Filyasyon ekibi, korona testi pozitif olan kişiyi halayın başında bulmuş Akıllara zarar! Filyasyon ekibi, korona testi pozitif olan kişiyi halayın başında bulmuş         
10:51
48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı 48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı         
10:22
KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu         
09:49
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada         
08:47
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 12:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei