BEYOĞLU'NDA ANTİKACIYI ÖLDÜRMEKTEN ARANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ANTİKACIYI ÖLDÜRMEKTEN ARANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
30.12.2020 14:32
BEYOĞLU'nda antikacı Sefer Zafer Yılmaz'ı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Umut S. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
BEYOĞLU'nda antikacı Sefer Zafer Yılmaz
'ı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Umut S. Beyoğlu Asayiş Büro
ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin eşkalini belirlediği Umut S., yapılan çalışması sonucu saklandığı yerde olayda kullandığı sopa ve bıçak ile beraber yakalandı. Sefer Zafer Yılmaz ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için kavga ettiklerini ve bıçakladığını söyleyediği öğrenilen şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
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