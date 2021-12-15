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Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmeninin ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmeninin ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapsi istendi

15.12.2021 15:23
Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmeninin ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapsi istendi

BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener (33) hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener (33) hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık İbrahim Yener'in üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapsini talep etti. İbrahim Yener ise savunmasında, "Olayın kaza olduğu aşikar. Ben kaçmadım, kendim teslim oldum. Sizler insan sarrafısınız adaletinize sığınıyorum" dedi.

İddiaya göre fitness eğitmeni İbrahim Yener şofbenden sıcak su gelmeyince apartman görevlisinden yardım istedi. Eşiyle birlikte apartman görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Nefise Dolapçı, Yener'in evine giderek şofbene baktı. Teknik ekip çağıracağını söyleyen Dolapçı evden çıktı.Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar İbrahim Yener'in dairesine giden Nefise Dolapçı bu kez Yener'i yüksek sesli müzik dinlediği için uyararak sesini kısmasını istedi. Yener ise, "Hadi abla işine bak" diyerek Dolapçı'yı ittirdi. Dolapçı'nın da karşılık vermesi üzerine çıkan arbede sonrası İbrahim Yener evde bulunan bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürdü.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yener Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hayatını kaybeden Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ve kızı Nihal Dolapcı da duruşmada hazır bulundu.

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Duruşmada söz verilen Murat Dolapcı sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek "Eşimi kasten çağırarak kafasına şişe vurarak içeri çekip öldürdü" dedi. Dolapcı'nın kızı Nihal Dolapcı da sanığın işlediği suçlar birden fazla olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Şikayetçi avukatları ise sanığa indirim uygulanmaksızın en ağır cezanın verilmesini istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay yeri inceleme tutanaklarına göre Nefise Dolapcı'nın cansız bedeninin üst kısmındaki kıyafetlerinin yırtılmış ve vücudunun çıplak olduğunu ve iç çamaşırında sanık İbrahim Yener'in DNA'sının tespit edildiğini belirtti. Sanığın Dolapçı'nın yarı çıplak olması ve iç çamaşırından DNA'sının çıkmasına yönelik açıklayıcı bir beyanı olmadığını belirten savcı, olay anında üzerindeki elbiseleri yırtılan Nefise Dolapcı'nın sanığa direnç gösterdiği, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü, kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine rıza göstermediği ve bu sırada sanık tarafından alıkonulduğu aktarıldı. Mütalaada, sanığın maktulü özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü belirtilerek "Tasarlayarak kasten öldürme", "Cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"İNSAN SARRAFISINIZ ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"

Sanık İbrahim Yener savunmasında, yüz kızartıcı suç işlemediğini söyleyerek "Olayın kaza olduğu aşikar. Ben kaçmadım, kendim teslim oldum. sizler insan sarrafısınız adaletinize sığınıyorum" dedi.  Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Sanık avukatlarına süre veren mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.


- İstanbul

Ağırlaştırılmış Müebbet, İbrahim Yener, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmeninin ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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