APARTMANDAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ; KAFEDE OTURAN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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APARTMANDAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ; KAFEDE OTURAN 2 KİŞİ YARALANDI

10.07.2022 19:39

ADANA'da bir apartmanın dış cephesinden ayrılan beton parçaları, apartmanın girişinde bulunan kafede oturanların üzerine düştü.

ADANA'da bir apartmanın dış cephesinden ayrılan beton parçaları, apartmanın girişinde bulunan kafede oturanların üzerine düştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, bir otomobilde hasar oluştu. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesinden ayrılan beton parçaları, apartmanın girişinde bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü. Bu sırada kafede bulunan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. beton parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Kafede oturanlar olay yerinden koşarak uzaklaşırken, kaldırım kenarında park halinde bulunan 01 AIA 203 plakalı otomobilin ise camı kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri apartmandan düşen beton parçalarından birinin bir klimanın dış ünitesine zarar vermesi nedeniyle çalışma başlattı. Yaralı Ahmet Deniz Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel APARTMANDAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ; KAFEDE OTURAN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: APARTMANDAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ; KAFEDE OTURAN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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