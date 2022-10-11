Son dakika haberi | Apartmanın 10. katında yangın paniği

Adana'da bir apartmanın 10. katında yangın çıkınca vatandaşlar dama çıkıp kendilerini kurtarırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın 10. katında öğlen saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartman dairesinin her tarafına sardı. Daire sakinleri ile alt ve üst katta oturanlar dama çıkarak kendilerini kurtardı. Bu arada, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. - ADANA