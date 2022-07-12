Son dakika haberi! Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

12.07.2022 13:25
Son dakika haberi! Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'da akraba ziyaretine gelen bir öğretmen, apartmanın 6. katından düşmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da akraba ziyaretine gelen bir öğretmen, apartmanın 6. katından düşmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti. Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Çörekcioğlu'nun yakınları hastanede fenalık geçirdi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

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Bayram eğlencesi kana bulandı Bayram eğlencesi kana bulandı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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