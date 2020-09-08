Son dakika haberi... Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Özgürlük Mahallesi 255/2 sokakta 5 katlı binanın çatı katına yavrulayan kedi, yavrularını taşırken ikisini binanın havalandırma boşluğuna düşürdü.
Kedi seslerini duyan site yöneticisi Taner Yalçın, itfaiyeye haber verdi.
Giriş katın banyo penceresinden havalandırma boşluğuna ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedileri bulunduğu yerden kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 00:05 - Kaynak: AA
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