Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri - Son Dakika

Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri

12.11.2020 09:49
Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 13 Kasım'da başlayacak ilk ara tatile sayılı günler kala Türkiye'de çocuklarla birlikte gidilebilecek kısa tatil rotalarını paylaştı.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 13 Kasım'da başlayacak ilk ara tatile sayılı günler kala Türkiye'de çocuklarla birlikte gidilebilecek kısa tatil rotalarını paylaştı.

Okulların 1 haftalık ilk ara tatilinde geri sayım başladı. Pandemi nedeniyle uzak rotalar yerini kısa ve güvenli seyahat rotalarına bıraktı. obilet.com da büyükşehirlere birkaç saat mesafede yer alan doğal güzellikler sunan alternatifleri, kayak sezonunu açan dağ zirvelerini ve eğlence duraklarını tatil önerileri bekleyenler için derledi.

Doğa ve maceraseverler için dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan 'Ormanya' çocuklar için ara tatilde keyifli doğal yaşamı keşfetme adreslerinden biri. Kocaeli'de yer alan Ormanya, yaban yaşam alanını tanıma, ailecek kamp kurma, Doğa Okulu'nda keşfederek öğrenme, hayvanları ve bitkileri yakından tanıma için eğlenceli ve öğretici imkanları bir arada sunuyor.

Yolu Kocaeli'ne düşenler için ise bir diğer keyifli adres de Maşukiye. Ahşap evlerde yöresel köy kahvaltısı, huzur dolu doğa yürüyüşü, ATV ile orman keşfi, mangal keyfi ve temiz hava. Kocaeli, özellikle İstanbul'a 1 saat mesafe ile çocuklarla oksijeni, manzarası ve eğlencesi bol bir tatil imkanı sunuyor.

Hem kayak keyfi yaşayın hem de tarihi yerleri keşfedin

Ailecek kayak tatilini tercih edenlerin kasım ayı rotaları ise kar seviyesinin istenen düzeye geldiği Erzurum Palandöken ve Kayseri Erciyes oluyor. Zirvede uzun pistlerde kayak ve snowboard'un tadını çıkartmak, daha küçük çocukların kızak keyfi yaptığı kayak tatilleri için Erzurum ve Kayseri'de çok sayıda otel güvenli ve hijyenik konaklama hizmeti de sunuyor. Kayak yorgunluğunu atmak ve şehri keşfetmek isteyenler için de Erzurum tarihi mekanlarıyla öne çıkıyor. Çifte Minareli Medrese, Nene Hatun Milli Parkı ve Erzurum Atatürk Evi çocuklara kendi tarihlerini görerek öğrenme imkanı veriyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin gelişmiş şehri Kayseri ise Selçuklu ve Mimar Sinan dönemine ait çok sayıda tarihi mekanlarıyla seyahat severlere farklı seçenekler sunuyor. Kurşunlu Camii, Kayseri Kalesi, Döner Kümbet, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi gibi tarihi duraklar ara tatilde keşfedilecek adresler arasında yer alıyor.

Sonbaharda güneş arayanlara

Kışa giriş yapmaya az kalmışken, bu ara tatili ailecek yazlıklarında ya da Ege ve Akdeniz'de geçirmek isteyenler için rota İzmir ve Antalya. İzmir, kasım ayında iç ısıtan güneşi, birbirinden ilginç destinasyonlarıyla aileleri ağırlamaya hazır. İzmir'in Selçuk ilçesinde bir dağ köyü olan Şirince, mimarisi, küçük yöresel dükkanları ve çocukların ilgisini çekecek Matematik Köyü ve Tiyatro Medresesi ile kasım ayı için keyifli bir gezi alternatifi oluşturuyor. Ailecek İzmir'in kumrusundan tadıp çocuklarla Şirince'nin dar sokaklarında kaybolabilirsiniz.

Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da ise 5 yıldızlı otel konforunda şehri ve ilçeleri keşfetmek mümkün. Tarihi Osmanlı evlerini görmek için Kaleiçi'nde kısa bir tur atmak, Side Antik Kenti ve Aspendos'u ziyaret etmek, Manavgat Köprülü Kanyon'da serin sularda mola vermek ve Beldibi Mağarası'nda kaya sığınaklarını keşfetmek için şehir ziyaretçilerini bekliyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri
Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri
Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri
Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri

Türkiye, Otobüs, Kasım, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak merkezinin detaylarını paylaştı: Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı         
09:33
Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti         
09:12
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
08:49
Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya         
07:36
Açık artırmaya çıkan 'Gülün Ruhu' isimli pembe elmas, 26 milyon dolara satıldı Açık artırmaya çıkan 'Gülün Ruhu' isimli pembe elmas, 26 milyon dolara satıldı         
07:03
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 09:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei