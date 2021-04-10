Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Şehitlik ziyaretiyle başlayan programa İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz ve polis memurları katıldı.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Vekili Yılmaz tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA
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