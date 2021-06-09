Son dakika haberi: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i transfer etti

Kulüp başkanı Tevfik Demir Özdemir ise 2021-2022 hentbol sezonunda başarılı olacaklarına inandığını, bu kapsamda transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Derya Tınkaoğlu Yünel'in son olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor 'da oynadığı belirtildi.

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