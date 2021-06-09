Son dakika haberi: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in yeni ekiplerinden Araç Belediyespor, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Derya Tınkaoğlu Yünel'in son olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor'da oynadığı belirtildi.
Açıklamada, Yünel'in uzun yıllar A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kalesini koruduğu ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın başarılı olacağına inandığını belirterek, transferin hayırlı olmasını diledi.
Kulüp başkanı Tevfik Demir Özdemir ise 2021-2022 hentbol sezonunda başarılı olacaklarına inandığını, bu kapsamda transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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