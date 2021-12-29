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Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

29.12.2021 11:27
Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece 23.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Limanağzı mevkiinde uçuruma yuvarlanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içindeki üç kişiden ikisi kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, bir kişi sıkıştığı araç içinden itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Marmaris İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler şoför mahallinde oturan R.K.'yi aracın tavanını keserek çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. R.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

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Marmaris, Jandarma, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
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