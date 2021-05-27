İZMİR'in Bornova ilçesinde hareket halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken vücudunda yanıklar oluşan sürücü İbrahim Gönen, hastanede tedaviye alındı.

İzmir- Karşıyaka çevreyolunda bugün saat 14.00 sıralarında, işitme engelli İbrahim Gönen yönetimindeki hafif ticari araç, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Bunun üzerine Gönen, aracı emniyet şeridine çekip, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bu sırada Gönen'in vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yangını söndürdü. Gönen ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.